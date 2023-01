Hostess costrette a spogliarsi a un colloquio di lavoro: indagata un'agenzia spagnola

Colloqui di lavoro in slip e reggiseno La vicenda è stata raccontata dal quotidiano spagnolo "El Diario", secondo cui il 5 novembre molte aspiranti alle posizioni lavorative offerte sono andate all'appuntamento con i reclutatori dell'agenzia. Questi non solo hanno chiesto loro di restare in slip e reggiseno con la scusa di verificare le eventuali "imperfezioni" di pelle e corpo, ma hanno anche fatto commenti umilianti alle candidate.

Il ministro dell'Occupazione: "Intollerabile" "È un comportamento intollerabile - ha commentato il ministro per l'Occupazione, Joaquìn Pérez Rey -, che viola la dignità e i diritti fondamentali di queste donne". Il ministro parla di "discriminazioni nell'accesso al lavoro" e dice che si è trattato di un comportamento per raccogliere "dati assolutamente irrilevanti per il processo di selezione, che non può basarsi su elementi discriminatori o su dati personali sensibili". Inoltre ipotizza che siano stati messi in atto "comportamenti vessatori".

Commenti umilianti dei reclutatori Secondo le testimonianze delle donne convocate, i reclutatori hanno commentato le loro "figure" con frasi del tipo "Non ci piace il tuo sorriso" o "Hai il corpo delle montagne russe". Dopo un'iniziale "scrematura" delle candidate (escluse quelle con voglie evidenti, con nei, ciatrici, quelle con occhiali o in sovrappeso), le "prescelte" sono state fatte entrare in una stanza dove sono state "invitate" a togliersi la camicia e tirarsi su maglioni e gonne restando in mutande: tale pratica è illegale in Spagna.

Aperta un'inchiesta Sulla vicenda l'ispettorato del Lavoro spagnolo ha quindi aperto un'inchiesta e sta raccogliendo dati e informazioni per analizzare "le caratteristiche dell'offerta e il processo di selezione". L'agenzia aveva pubblicato l'offerta di lavoro sul suo profilo Instagram chiedendo alcuni requisiti, tra cui "altezza minima di 160 centimetri, peso proporzionato, buona forma fisica, disponibilità a superare una visita medica in Kuwait".

Comportamenti discriminatori Quanto accaduto durante la selezione, secondo l'ispettorato, "potrebbe essere soggetto a sanzioni molto gravi" previste dalla legge spagnola, che prevede multe fino a 225mila euro. E ancora, si segnala che "la richiesta di dati privati che possono risultare discriminatori per l'accesso al lavoro è punibile, oltre che lesiva della riservatezza e della dignità dei lavoratori, così come pare sia accaduto nell'offerta di lavoro e del processo di selezione in questo caso".