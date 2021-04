Hong Kong: condannati Jimmy Lai e altri veterani pro-democrazia

Ansa

Nove veterani del fronte pro-democrazia di Hong Kong sono stati condannati per il ruolo avuto nell'organizzazione di una delle più grandi manifestazioni per le riforme che si sono avute nella città durante le proteste del 2019. Sette, tra cui l'avvocato e politico Martin Lee e il magnate dei media Jimmy Lai, sono stati condannati per aver organizzato e partecipato a una manifestazione illegale, mentre gli altri due si erano già dichiarati colpevoli.