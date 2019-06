Hong Kong, un milione di manifestanti contro l'estradizione in Cina

Sono un milione i manifestanti scesi in piazza a Hong Kong contro il progetto di legge sull'estradizione forzata in Cina di sospetti criminali. Lo hanno reso noto gli organizzatori, precisando che si tratta della protesta più massiccia dopo il passaggio della città alla Cina. La legge in questione suscita il dissenso della popolazione perché "metterà i cittadini in balia di un sistema giudiziario cinese opaco e politicizzato".