Hong Kong, oltre 4 mesi di carcere a organizzatori veglia Tienanmen

A Hong Kong tre degli organizzatori di una veglia commemorativa di Tienanmen sono stati condannati a quattro mesi e mezzo di carcere per essersi rifiutati di fornire informazioni alla polizia di sicurezza nazionale.

L'annuale veglia, in onore delle vittime della sanguinosa repressione dei manifestanti pro-democrazia del 4 giugno 1989 in piazza Tienanmen a Pechino, è stata vietata nel 2020 quando le autorità cinesi si sono preparate a imporre la legge sulla sicurezza nazionale per frenare l'opposizione a Hong Kong. Tre leader dell'Alleanza di Hong Kong, che ha organizzato la veglia per trent'anni, sono stati giudicati colpevoli per non aver consegnato alle autorità numerosi documenti, inclusi i verbali delle riunioni e le cronologie delle transazioni finanziarie.