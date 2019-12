Hong Kong, terzo giorno di scontri nei centri commerciali

Per il terzo giorno consecutivo, i centri commerciali di Hong Kong, particolarmente affollati per le festività natalizie, sono stati il teatro di scontri tra la polizia e i manifestanti. I dimostranti si sono riuniti scandendo slogan contro il governo e la polizia. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno usato lo spray al peperoncino e colorante blu, utilizzato per segnalare i sospetti, contro decine di attivisti. Effettuati anche diversi arresti.