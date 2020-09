Hong Kong, scatta il divieto di manifestazioni per il primo ottobre

Le autorità di Hong Kong hanno proibito qualsiasi forma di manifestazione pubblica per il primo ottobre, anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese, respingendo la richiesta dei dirigenti del gruppo Civil Himan Roghts Front (Chrf) di scendere in piazza. Lo scorso anno proprio il Chrf aveva organizzato le più importanti manifestazioni per chiedere il rilascio di un gruppo di cittadini di Hong Kong arrestati in Cina.