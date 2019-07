Hong Kong, proteste nell'anniversario del ritorno alla Cina

Nuove manifestazioni a Hong Kong contro la controversa legge sulle estradizioni in Cina nel giorno del 22esimo anniversario del passaggio dell'ex colonia britannica da Londra a Pechino. Nelle principali strade intorno al parlamento e alle sedi governative, dove si è tenuta la cerimonia dell'alzabandiera, ci sono stati scontri e la polizia in tenuta antisommossa è tornata a usare lo spray al peperoncino per allontanare la folla.