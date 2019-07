Nuove proteste a Hong Kong contro la discussa legge sulle estradizioni in Cina nel giorno del 22esimo anniversario del passaggio dell'ex colonia britannica da Londra a Pechino. Un gruppo di manifestanti ha tentato di sfondare le porte in vetro della sede del Parlamento per fare irruzione. Un gesto che ha scatenato la reazione della polizia che, in tenuta antisommossa, ha risposto con il lancio di lacrimogeni.