Hong Kong, prosegue la protesta in aeroporto: cancellati i voli in partenza

Il quinto giorno di occupazione - Il terminal principale dell'aeroporto è occupato dai manifestanti per il quinto giorno consecutivo nonostante le maggiori misure di sicurezza progettate per tenerli fuori. I centinaia di manifestanti che hanno occupato i terminal delle partenze con il loro sit-in, avrebbero gridato "Hong Kong combatte per la libertà" all'annuncio della cancellazione dei voli in partenza.



Sospese le partenze - Le autorità dell'aeroporto di Hong Kong hanno specificato che i voli cancellati in programma per martedì riguardano le partenze dallo scalo, mentre hanno sottolineato che non dovrebbero esserci conseguenze per gli arrivi, sebbene alcune decine di voli con destinazione a Hong Kong fossero già stati annullati. Hanno inoltre spiegato che i servizi di check-in per i voli in partenza sono stati sospesi alle 16:30 locali (le 10.30 italiane) mentre nessun problema dovrebbe riguardare altri voli in partenza che avevano già completato le operazioni di check-in entro quell'orario.



Incertezze sugli arrivi - "Le operazioni all'aeroporto internazionale di Hong Kong hanno gravi problemi, tutti i voli in partenza sono stati cancellati", ha annunciato l'ente gestore dello scalo in una nota pubblicata online. "Consigliamo a tutti i passeggeri di lasciare gli edifici del terminal il prima possibile", prosegue la nota che non chiarisce comunque se i voli in arrivo continuino effettivamente ad atterrare oppure no. Una dichiarazione diffusa poco prima aveva annunciato che i check-in erano stati sospesi, ma che i voli continuavano ad arrivare.



Onu: inchiesta sulle azioni della polizia - Intanto l'Alto Commissariato Onu per i diritti umani ha espresso preoccupazione per la situazione a Hong Kong e ha richiesto un'inchiesta immediata sui comportamenti delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti. L'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha esaminato prove credibili di agenti delle forze dell'ordine che impiegano armi non letali in modi proibiti da norme e standard internazionali in reazione alle proteste. L'Ufficio - secondo quanto affermato da un portavoce - esorta le autorità di Hong Kong a indagare immediatamente questi incidenti.