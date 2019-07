Hong Kong, primo arresto per l'assalto al Parlamento

La polizia di Hong Kong ha eseguito il primo arresto legato all'occupazione e alla devastazione di lunedì notte del Parlamento. In manette è finito un giovane di 31 anni conosciuto come il "pittore di Mong Kok" per la sua partecipazione alle proteste pro-democrazia del 2014. E' accusato d'ingresso forzato e atti di vandalismo. L'uomo era già stato arrestato per i disordini del 21 giugno.