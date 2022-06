Hong Kong perde un'icona: il ristorante galleggiante Jumbo è affondato

La struttura, del valore di oltre 4,7 milioni di dollari, fu realizzata negli anni 70 dal magnate dei casinò

Stanley Ho

regina Elisabetta I

Tom Cruise

Jimmy Carter.

Bruce Lee

, diventando una delle principali attrazioni della città. "Jumbo" era recentemente partita per spostarsi in una posizione segretanel sud-est asiatico, poiché i gestori non potevano più sostenere i costi di manutenzione.Inizialmente progettata per assomigliare agli antichi palazzi imperiali cinesi, la nave aveva ospitato celebrità come laI,e l’ex presidente UsaL'attrazione non è passata inosservata al cinema: vi sono stati girati molti filmlocali e internazionali, tra cui "Enter the Dragon" cone "James Bond: The Man with the Golden Gun".

Il colosso al neon

Charles Lai

- Con 80 metri di lunghezza e una capacità di oltre duemilapersone (comprese anche un'imbarcazione gemella più vecchia, una chiatta per le cisterne di frutti di mare, un'imbarcazione separata per le cucine e otto traghetti per trasportare i visitatori dai moli vicini) la nave è "unica al mondo", come l'ha definita durante un'intervista, architetto e fondatore di Hong Kong Architectural History. Il gruppo di ristoranti, però, è diventato meno popolare dal 2013 quando ha registrato un deficit a causa della diminuzione della popolazione di pescatori nel porto meridionale dell'isola. La pandemia poi ha dato il colpo di grazia: nel marzo 2020 i proprietari hanno annunciato perdite per oltre 13 milioni di dollari.

Le dichiarazioni dei proprietari-

Jumbo Floating Restaurant

isole Paracel

Aberdeen Restaurant Enterprises, la società che gestisce ilha dichiarato che la nave ha iniziato a rovesciarsi sabato quando ha incontrato "condizioni avverse". L'acqua avrebbe iniziato a penetrare alle. "Nonostante gli sforzi della società di rimorchio responsabile del viaggio per salvare l'imbarcazione, purtroppo domenica si è ribaltata. La profondità dell'acqua è di oltre mille metri. Nessun membro dell'equipaggio ha riportato ferite".

I ricordi dei visitatori -

messaggi di addio

La notizia è stata accolta con stupore e dispiacere online, con molti social di Hong Kong che hanno ricordato con nostalgia l'icona ormai perduta. Alcuni stanno postando opere d'arte che ritraggono il ristorante sott'acqua, mentre altri hanno condivisoo ricordi di visite passate. Ancora: immagini della sontuosa facciata in stile imperiale, le particolari luci al neon, il trono d'oro nella sala pranzo, i colorati dipinti che decoravano la tromba delle scale e le altre bellezze che ora riposano sott'acqua.