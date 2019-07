Hong Kong, nuova giornata di scontri: più di 50 feriti, 3 sono gravi

E' di più di 50 feriti il bilancio dell'ennesima giornata di tensione a Hong Kong. Una giornata culminata con l'irruzione dei manifestanti nel parlamento e le cariche della polizia per disperderli. Le cifre sono state fornite da fonti sanitarie locali, come riporta il "Guardian". In particolare 54 persone (38 uomini e 16 donne) sono state portate in ospedale. Tre di loro sono in gravi condizioni. Quasi tutti gli altri sono stati dimessi.