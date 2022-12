Hong Kong, nuova condanna per Jimmy Lai: 5 anni per frode

Jimmy Lai, il magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong, è stato nuovamente condannato: è stato riconosciuto colpevole di frode in una controversia contrattuale e per questo dovrà scontare una pena detentiva di 5 anni e 9 mesi.

Lai, il 75enne fondatore del quotidiano Apple Daily, ora chiuso, aveva recentemente scontato una pena detentiva di 20 mesi a seguito di molteplici condanne per la sua partecipazione a proteste e assemblee non autorizzate. Rischia anche una possibile condanna all'ergastolo nel suo prossimo processo per accuse legate alla sicurezza nazionale.