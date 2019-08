Hong Kong, migliaia di soldati e blindati cinesi vicino al confine

Soldati e blindati cinesi sono radunati in uno stadio di Shenzhen, una metropoli alle porte di Hong Kong. I militari, apparentemente appartenenti alla polizia militare, sono stati visti da un giornalista dell'Afp, insieme a molti camion per il trasporto truppe. Nel frattempo l'ambasciatore cinese a Londra ha dichiarato che, se nella ex colonia britannica i disordini dovessero continuare, "Pechino non resterà a guardare".