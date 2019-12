Hong Kong, la polizia disinnesca due bombe artigianali

A Hong Kong due bombe di manifattura artigianale sono state disinnescate dalla polizia. Gli ordigni erano stati rinvenuti lunedì all'interno di una scuola dopo la segnalazione del custode dell'istituto, "Erano complete, pienamente operative e pronte per l'uso", ha affermato un funzionario della polizia, Sono in corso indagini per stabilire un possibile collegamento alle turbolenze che da sei mesi stanno scuotendo la città.