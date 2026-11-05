Hong Kong, nuova condanna per l'attivista Joshua Wong: sarebbe dovuto uscire dal carcere tra tre mesi

Fu inserito dal Time tra gli adolescenti più influenti del pianeta. Fortune lo definì uno dei più grandi leader mondial. Nel 2017 addirittura fu formalmente candidato al Premio Nobel per la Pace. Infine il 2019, l'anno delle oceaniche manifestazioni contro la nuova legge sull'estradizione verso la Cina. Fino a due milioni di persone, sulle sette complessive di Hong Kong, scesero in piazza per chiedere un passo indietro al governo. Fu la famosa protesta "delle 5 dita", dal gesto della mano aperta brandito dai manifestanti in segno delle cinque richieste fondamentali poste al governo: il ritiro della legge sull'estradizione, un'indagine indipendente sulla polizia, la revoca della definizione di "rivoltosi", l'amnistia per i manifestanti arrestati e il suffragio universale. Proteste, anche queste come quelle del 2014, accolte prima col silenzio e poi con la violenza delle forze dell'ordine, schierate e scatenate per le strade della città asiatica dal governo filo-Pechino.