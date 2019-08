Hong Kong, i giovani manifestanti guidano la protesta su Tinder e Pokemon Go

A Hong Kong i giovani manifestanti hanno preso d'assalto App come Tinder e Pokemon Go per diffondere informazioni sulle proteste e aggirare i controlli della polizia. Il sito d'incontri e il gioco tanto amato dagli adolescenti perdono le loro funzioni originarie per divenire mezzi di propaganda, come spiega il quotidiano tedesco Bild. "Quando ho un nuovo contatto su Tinder - spiega Kim, giovane manifestante di 22 anni - gli mando un messaggio per pubblicizzare le nostre iniziative".