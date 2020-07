Hong Kong, governatrice Lam rinvia le elezioni politiche di un anno

Le elezioni politiche di Hong Kong, previste inizialmente il 6 settembre, sono state rinviate al 5 settembre del 2021: la governatrice Carrie Lam ha precisato che l'epidemia di coronavirus è "troppo grave" e per questo ha deciso di usare "la legge di emergenza dell'era coloniale" per il posticipo del voto. Pechino chiederà al ramo legislativo del parlamento di decidere su come colmare il vuoto normativo che ciò creerà.