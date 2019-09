Hong Kong, governatrice Lam: Pechino ha capito nostro punto di vista

Sul ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina "non è corretto dire che ci sia stato un ripensamento": "Abbiamo riferito il nostro punto di vista al governo centrale (Pechino, ndr) che ci ha capito e sostenuto". Lo ha detto la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam. A giugno "avevo detto che la proposta era congelata", ha aggiunto, poi abbiamo lavorato per "creare le basi per il dialogo".