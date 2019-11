Hong Kong, governatrice Lam fa mea culpa ma nessuna concessione

La governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha preso atto dell'insoddisfazione emersa domenica dal voto locale che ha visto il campo pro-democrazia vincere quasi il 90% dei seggi e il tracollo dei candidati pro-Pechino, ma non ha fatto concessioni. L'esito, ha affermato, riversa i timori sulle "carenze del governo, inclusa l'insoddisfazione per il tempo perso per occuparsi della situazione instabile e, naturalmente, per far finire le violenze".