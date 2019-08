Hong Kong, continuano proteste antigovernative: 16 persone arrestate

Continuano le proteste a Hong Kong. Migliaia di manifestanti pro-democrazia si sono radunate lungo le strade della città per il decimo fine settimana consecutivo, sfidando ancora una volta la polizia. Gli attivisti non hanno mostrato alcun segno di resa, nonostante il leader di Hong Kong abbia insistito sul fatto che non soddisferà le loro richieste. In diverse località la polizia ha sparato gas lacrimogeni e 16 persone sono state arrestate.