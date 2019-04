Hong Kong, condannati a 16 mesi di carcere i leader della "protesta degli ombrelli"

Due dei leader del movimento democratico di Hong Kong sono stati incarcerati per il loro ruolo nell'organizzazione della "protesta degli ombrelli" nel 2014. Per mesi Pechino è stata paralizzata dalle manifestazioni in favore della democrazia. Il 60enne professore di sociologia Chan Kin-man e il 54enne professore di giurisprudenza Benny Tai sono stati entrambi condannati a 16 mesi di carcere dal giudice Johnny Chan.