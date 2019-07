Hong Kong, Carrie Lam: la legge sull'estradizione "è morta"

La leader di Hong Kong Carrie Lam ha detto che la controversa legge che avrebbe permesso le estradizioni nella Cina continentale "è morta". Come riporta il sito della Bbc, Lam ha detto che il lavoro del governo sulla legge è stato "un completo fallimento", ma non si è spinta fino a dire che la legge è definitivamente ritirata, così come richiesto dai manifestanti scesi in piazza per protesta nei giorni passati.