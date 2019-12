Hong Kong, Capodanno di protesta: polizia spara lacrimogeni

La polizia di Hong Kong ha sparato gas lacrimogeni sui manifestanti pro-democrazia poco dopo lo scoccare del Capodanno 2020, una scadenza che gli attivisti hanno trasformato in una occasione di protesta. Lo riportano i media internazionali. I manifestanti hanno organizzato raduni a tarda sera salutando il nuovo anno in piazza, in vista di un corteo di massa previsto per il primo gennaio.