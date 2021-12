Hong Kong, blitz della polizia in una testata pro-democrazia: sei arresti

Afp

La polizia di Hong Kong ha fatto irruzione nell'ufficio di un giornale online a favore della democrazia, arrestando sei persone per cospirazione e per pubblicazione sediziosa. Il blitz è solo l'ultimo episodio di una repressione del dissenso nell'ex colonia britannica. Gli arrestati lavorano per Stand News, una delle testate giornalistiche libertarie più impegnate in città dopo che il quotidiano Apple Daily ha cessato le sue attività a inizio anno.