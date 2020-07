Hong Kong, arrestati 4 attivisti: violata la contestata legge sulla sicurezza

La polizia di Hong Kong ha eseguito l'arresto di quattro attivisti studenteschi, di età compresa tra i 16 e 21 anni, con l'accusa di incitamento alla secessione, in violazione della controversa legge sulla sicurezza nazionale. La persona più rappresentativa è Tony Chung, ex leader di Student Localism. Gli arresti sono i primi di un certo profilo da parte della polizia per effetto di un lavoro investigativo.