Hong Kong annulla i passaporti a sei attivisti fuggiti in Gb

Hong Kong ha annullato i passaporti dell'ex colonia a sei attivisti democratici fuggiti in Gran Bretagna, definendoli "criminali ricercati senza legge". Si tratta di un passo ulteriore a quello del 2023 che vide le autorità emettere taglie da 1 milione di dollari di Hk (128mila dollari) per ciascuno dei 13 attivisti scappati all'estero e ritenuti responsabili di minare la sicurezza nazionale. I sei finiti ancora nel mirino sono l'ex deputato Nathan Law, il sindacalista Mung Siu-tat e gli attivisti Simon Cheng, Finn Lau, Fok Ka-chi e Choi Ming-da: sono accusati di "continuare ad impegnarsi in attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale".