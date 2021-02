Hong Kong, ai politici viene chiesto giuramento di fedeltà alla Cina

Ansa

Pechino chiederà dimostrazioni di patriottismo ai parlamentari e consiglieri di Hong Kong tramite un giuramento per rimarcare il sostegno al governo cinese e alla Basic Law, la costituzione locale. Il segretario per gli Affari costituzionali e continentali di Hong Kong, Erick Tsang, spiegando la misura, ha detto che chi non lo farà sarà escluso dalle elezioni per 5 anni. Così Pechino dimostra di non voler più tollerare voci di dissenso.