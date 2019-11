Hong Kong, accoltellamento in un centro commerciale: 6 feriti, 3 arrestati

Flash-mob di protesta in molti centri commerciali - I manifestanti delle proteste anti-Cina hanno organizzato diversi flash mob in vari centri commerciali della metropoli, sfociati in scontri con la polizia. L'accoltellamento è avvenuto in un mall del quartiere Tai Koo e le riprese televisive hanno mostrato Andrew Chiu, il consigliere locale, con l'orecchio in parte strappato. In altre immagini si vede un altro uomo privo di coscienza a terra in una pozza di sangue, mentre i presenti tentano di tamponargli le ferite alla schiena.

Un uomo con una maglietta grigia è stato picchiato con violenza dalla folla, che lo ha accusato di essere l'aggressore. Rthk ha ripreso la rissa descirvendo l'accoltellatore come un uomo che parlava cinese mandarino, la lingua predominante in Cina, che avrebbe litigato con le vittime per motivi politici prima di estrarre un coltello dallo zaino e aggredirle. Quando il consigliere ha tentato di fermarlo, l'uomo armato gli ha strappato a morsi parte dell'orecchio.