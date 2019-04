Harry d'Inghilterra è triste: morta a 99 anni la sua fan più affezionata

Harry d'Inghilterra aveva una fan davvero speciale. Si chiamava Daphne Dunn ed è morta all'età di 99 anni. Da sempre ospite fisso in prima fila nelle visite dei reali britannici nella sua Australia, e in particolare del principe Harry. Aveva ricevuto da pochi giorni un biglietto di auguri con dediche personali del duca del Sussex e della moglie Meghan. "Cara Daphne, la mia consorte e io le inviamo i nostri più sentiti auguri per il suo 99esimo compleanno venerdì", recitava il biglietto, firmato "Harry and Meghan".