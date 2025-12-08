Hamas apre al congelamento delle armi nel negoziato sul cessate il fuoco

Nel colloquio, Naim sottolinea che Hamas continua a rivendicare il proprio "diritto di resistere", precisando però che il movimento è disposto a valutare la possibilità di deporre le armi qualora si avviasse un processo orientato alla formazione di uno Stato palestinese. L'esponente politico non entra nei dettagli delle modalità con cui potrebbe essere attuato un eventuale percorso di disarmo, ma prospetta una tregua prolungata, compresa tra cinque e dieci anni, come fase necessaria per consentire l'apertura delle discussioni. "Questo tempo deve essere utilizzato in modo serio e completo", afferma.