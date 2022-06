Haiti, suora italiana uccisa durante una rapina: era nell'isola dal 2002

Suor Luisa Dell'Orto svolgeva la missionaria nella capitale Port au Prince da almeno 20 anni. A rendere noto il decesso è stata l'Arcidiocesi di Milano. Suor Luisa Dell'Orto ha subito un'aggressione armata la mattina di sabato 25 giugno mentre passava per una delle strade principali di Port au Prince. Subito ricoverata è però morta per le gravi ferite riportate. Avrebbe compiuto 65 anni tra due giorni.

Aveva dedicato la sua vita ai bimbi poveri, la chiamavano "Seur Luisa" e tutti la conoscevano nell'isola caraibica. La notizia della sua morte ha sconvolto tutta la capitale. Era stata lei, con l'aiuto della Caritas, ha trovare i soldi grazie a una maxi colletta per ricostruire "Casa Carlo", una struttura che offriva uno spazio sicuro per i bimbi del poverissimo quartiere dove ha vissuto negli ultimi 20 anni e che era stata distrutta nel terremoto del 2010.



Era nata il 27 giugno del 1957 a Lomagna (Lecco), Luisa Dell'Orto ha frequentato il liceo scientifico per poi laurearsi in Storia e Filosofia nel 1984. In quello stesso anno è entrata nella Congregazione delle Piccole sorelle del Vangelo di Lione. Tre anni dopo è subito missionaria, prima in Cameroun dove rimane fino al 1990. Dal 1997 al 2001 è missionaria in Madagascar. E nel 2002 arriva ad Haiti fino all'ultimo tragico giorno della sua vita.