Haiti, rapito un ingegnere italiano di 74 anni: si ipotizza un'estorsione

Ansa

Un ingegnere italiano di 74 anni, Giovanni C., è stato rapito ad Haiti. L'uomo, che era nel Paese per conto della ditta romana Bonifica spa (impegnata nella costruzione di strade), è stato prelevato dal cantiere, dove si trovava per alcuni rilievi, da individui sconosciuti. Il rapimento sarebbe avvenuto per scopi estorsivi: gli autori, infatti, avrebbero già contattato la locale sede dell'azienda per chiedere il riscatto.