In fiamme l'ospedale più grande di Haiti

Due mesi fa i criminali avevano aperto il fuoco in un cortile di fronte all'ospedale, uccidendo due giornalisti e un poliziotto, oltre a ferire gravemente altri reporter. Il direttore generale dell'ospedale, il dottor Prince Sonson Pierre, ha confermato l'incendio all'Associated Press, dicendo che "è molto triste, in un Paese in cui mancano i servizi medici, che l'ospedale generale di Port-au-Prince sia in fiamme".