Continuano le violenze ad Haiti. Sono almeno 70 le persone morte in un attacco armato a Pont-Sondé effettuato da una banda armata nota come Gran Grif. Lo riferisce la portavoce dell'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo cui tra le vittime ci sono almeno 10 donne e tre bambini. I membri della banda armata hanno aperto il fuoco contro decine di abitazioni, costringendo la popolazione a fuggire. Si contano anche 16 feriti.