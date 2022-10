Haiti, 15 morti in scontri tra bande rivali in una settimana

Ad Haiti, nella capitale Port-au-Prince, almeno 15 persone sono state uccise in una settimana in scontri tra gang rivali.

Haiti versa da tempo in una situazione di grave instabilità, aggravata ora dalla recrudescenza dell'epidemia di colera. Usa e Messico hanno per questo chiesto alle Nazioni Unite l'invio di una missione "limitata e mirata" proprio per migliorare la situazione della sicurezza nel Paese e consentire la consegna degli aiuti umanitari.