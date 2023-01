Clima, Guterres (Onu): "Siamo vicini al punto di non ritorno"

È un allarme sul clima quello lanciato al Formu di Davos da Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu.

"Oggi siamo molto vicini al punto di non ritorno, siamo sull'orlo di cambiamenti irreversibili che minerebbero il futuro del pianeta, manca il senso di emergenza e abbiamo un solo pianeta da usare", avverte il segretario, che accusa "i produttori di combustibili fossili di correre per espandere la produzione, ben sapendo che il loro modello di business non è compatibile con la sopravvivenza umana".