Guterres: "Europa ha ruolo importante in Libia, oggi è chiaro"

"L'Europa ha un ruolo diplomatico importante, come oggi è stato chiaro, per ristabilire la pace in Libia". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres a Berlino. Parlando del lungo percorso che ancora c'è da affrontare, Guterres ha poi affermato che in futuro l'Europa avrà un ruolo importante anche nella ricostruzione.