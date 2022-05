Guerra in Ucraina, le presunte chat segrete della figlia di Putin: "L'Occidente non vuole che la Russia sia prospera"

"Nessuno, in Occidente, vuole che la Russia sia prospera e per questo cercano di impedirlo da sempre e continueranno a farlo". Questo è solo uno dei tanti messaggi sfruttati dalla propaganda russa sul conflitto in Ucraina, a scrivere questo messaggio è l'account che porta il nickname

"Maria V"

Vladimir Putin

"Controcorrente"

. Per alcuni giornalisti indipendenti russi, però, questo profilo apparterrebbe alla figlia maggior di, Maria: "Lei non sopporta la guerra - spiega auno dei giornalisti che ha lavorato sul caso - ma nelle chat di Telegram usa gli stessi toni della propaganda russa".

Leggi Anche Ucraina, Putin facilita la cittadinanza russa nelle zone occupate

Il tenore dei messaggi sembra effettivamente molto vicino a quello dei media di

Mosca

: "La campagna militare in Ucraina è dettata dalla volontà del popolo - prosegue l'account di "Maria V" - In questa storia la Russia non è l'aggressore, ma la vittima costretta a difendersi".