Guerra Ucraina, Giuseppe Conte: "Negoziato unica strada, la Cina è determinante"

"Pensiamo ad avviare le parti verso un negoziato, coinvolgendo anche altri attori, come la Cina, che è determinante. Non c'è altra strada". Così, a "Controcorrente", Giuseppe Conte commenta l'invasione russa in Ucraina, sottolineando la necessità di far incontrare le due parti.

Poi, su domanda diretta di Veronica Gentili circa la reale possibilità di convincere Putin a trattare, il leader del Movimento Cinque Stelle sottolinea il valore della perseveranza: ''Bisogna crederci in modo indefesso, con grande tenacia, convinzione e determinazione".

''Le immagini sono raccapriccianti: le stragi del pane e del teatro. Siamo di fronte a una carneficina", continua Conte. "Il rischio è che, con il passare dei giorni, crescano le vittime civili".