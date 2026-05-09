Gli aggiornamenti in tempo reale
Ancora niente intesa in Iran, Trump: "Attendo a ore la risposta di Teheran" | Nuova bozza risoluzione Onu: "Diritto di difendersi da attacchi alle navi"
Il presidente americano mette fretta a Teheran, gli 007 Usa insistono sull'importanza di Mojtaba Khamenei nelle dinamiche interne della Repubblica islamica
© Afp
Scambio di accuse nelle ultime ore tra Usa e Iran. Teheran punta il dito contro una presunta "violazione del cessate il fuoco" degli Stati Uniti, Donald Trump sminuisce definendo le operazioni militari navali americane un "buffetto amorevole". Intanto, dopo giorni, dal governo iraniano non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace: "Stiamo ancora valutando la proposta statunitense". Ma la pazienza della Casa Bianca sembra esaurire: "Potremmo riprendere l'Operazione Project Freedom".