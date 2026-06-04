Israele e Libano hanno concordato l'attuazione del cessate il fuoco raggiunto con la mediazione degli Stati Uniti, subordinandone pero' il pieno successo dell'iniziativa alla cessazione completa degli attacchi del partito militante sciita libanese Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. In una dichiarazione congiunta diffusa al termine di colloqui a Washington, le parti hanno annunciato che riprenderanno i negoziati politici e di sicurezza nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo complessivo. L'intesa prevede inoltre la creazione di aree pilota poste sotto il controllo esclusivo delle Forze armate libanesi, escludendo la presenza di gruppi armati non statali. Washington si è impegnata a sostenere il rafforzamento delle capacita' dell'esercito libanese. Israele ha ribadito che la propria sicurezza richiede il disarmo di Hezbollah e lo smantellamento delle sue infrastrutture nel Paese, mentre il Libano ha sottolineato la necessita' del rispetto reciproco delle frontiere riconosciute a livello internazionale e della piena sovranità statale. La dichiarazione congiunta contiene inoltre una condanna delle azioni dell'Iran considerate destabilizzanti per la regione.