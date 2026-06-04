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Usa, Camera approva risoluzione per porre fine alla guerra contro l'Iran | Israele-Libano, intesa su attuazione del cessate il fuoco: disarmo di Hezbollah condizione chiave
Alla Camera la risoluzione passa con quattro repubblicani favorevoli, mentre Israele e Libano rilanciano il nodo di Hezbollah
© Afp
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento, sostenuto dai Democratici e da quattro deputati repubblicani, richiama la Legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. Intanto, sul fronte regionale, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa per l'attuazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, subordinandone però il successo al disarmo di Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. Le parti torneranno a negoziare a fine giugno per cercare un accordo complessivo sulla sicurezza dell'area.
Israele e Libano hanno concordato l'attuazione del cessate il fuoco raggiunto con la mediazione degli Stati Uniti, subordinandone pero' il pieno successo dell'iniziativa alla cessazione completa degli attacchi del partito militante sciita libanese Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. In una dichiarazione congiunta diffusa al termine di colloqui a Washington, le parti hanno annunciato che riprenderanno i negoziati politici e di sicurezza nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo complessivo. L'intesa prevede inoltre la creazione di aree pilota poste sotto il controllo esclusivo delle Forze armate libanesi, escludendo la presenza di gruppi armati non statali. Washington si è impegnata a sostenere il rafforzamento delle capacita' dell'esercito libanese. Israele ha ribadito che la propria sicurezza richiede il disarmo di Hezbollah e lo smantellamento delle sue infrastrutture nel Paese, mentre il Libano ha sottolineato la necessita' del rispetto reciproco delle frontiere riconosciute a livello internazionale e della piena sovranità statale. La dichiarazione congiunta contiene inoltre una condanna delle azioni dell'Iran considerate destabilizzanti per la regione.
La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento legislativo teso a costringere il presidente Donald Trump a interrompere il conflitto con l'Iran. La misura è passata con 215 voti favorevoli e 208 contrari, grazie al sostegno compatto dei democratici e di quattro deputati repubblicani. Il testo, promosso dal deputato democratico Greg Meeks, sostiene che l'uso della forza contro Teheran richieda un'esplicita autorizzazione del Congresso. La risoluzione richiama la Legge sui poteri di guerra del 1973 e sollecita Trump a ritirare le forze statunitensi dalle ostilità contro l'Iran, a meno di chiedere al Congresso l'approvazione di una esplicita dichiarazione di guerra. Trattandosi pero' di una cosiddetta risoluzione concorrente, il provvedimento dovrà essere approvato anche dal Senato e necessita della firma presidenziale, ed è dunque assai improbabile che possa avere effetti concreti. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale ma non e' ancora stata sottoposta al voto finale. Se approvata anche dalla camera alta, aprirebbe un nuovo scontro istituzionale tra Congresso e Casa Bianca sui poteri di guerra del presidente.