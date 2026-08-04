I paesi del Golfo valutano nuovo oleodotto per aggirare Hormuz | Trump: "Ultima possibilità per l'Iran"

Il Kuwait è in trattative con Arabia Saudita e altri Paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare dallo Stretto di Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del Paese. Lo ha dichiarato in una intervista all'agenzia di stampa giapponese Kyodo il ministro del Petrolio Tariq Sulaiman Al Roumi, spiegando che il governo sta valutando diverse opzioni insieme ai partner regionali. Tra le ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso o l'Oman e una seconda rotta fino al porto emiratino di Fujairah. Secondo Al Roumi si tratterebbe di un progetto di grandi dimensioni, per il quale è ancora in corso la valutazione della soluzione più efficiente e meno costosa.