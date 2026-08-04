I paesi del Golfo valutano nuovo oleodotto per aggirare Hormuz | Trump: "Ultima possibilità per l'Iran"
Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, con Trump che prima annuncia un blocco navale totale e poi apre ai negoziati. Intanto il Kuwait valuta il progetto di un nuovo oleodotto
Sebbene il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che "sono in corso nuovi negoziati con l'Iran", Teheran ha replicato dicendo che non c'è stato ancora nessun colloquio con gli Stati Uniti. L'unico Paese con cui stanno dialogando i funzionati iraniani è l'Oman, altro Stato del Golfo, per trovare una rotta sicura per alcune navi che passano da Hormuz. Proprio nello stretto, questa notte è stata colpita una nave mercantile da un proiettile non identificato. Con le tensioni ancora in corso, alcuni Paesi del Golfo sono in trattativa per realizzare un nuovo oleodotto che possa aggirare la chiusura di Hormuz.
Il Kuwait è in trattative con Arabia Saudita e altri Paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare dallo Stretto di Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del Paese. Lo ha dichiarato in una intervista all'agenzia di stampa giapponese Kyodo il ministro del Petrolio Tariq Sulaiman Al Roumi, spiegando che il governo sta valutando diverse opzioni insieme ai partner regionali. Tra le ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso o l'Oman e una seconda rotta fino al porto emiratino di Fujairah. Secondo Al Roumi si tratterebbe di un progetto di grandi dimensioni, per il quale è ancora in corso la valutazione della soluzione più efficiente e meno costosa.
Un "proiettile non identificato" ha colpito una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia marittima britannica Ukmto senza menzionare feriti o danni. L'incidente è avvenuto a circa 37 km a nordest della città omanita di Al Khasab.