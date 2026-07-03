Iran, la salma di Ali Khamenei nella Grande Moschea per i funerali

La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. E' quanto riporta l'agenzia Irna su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres "hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello Stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri iraniano, come scrive al Jazeera. L'agenzia turca Anadolu aggiunge che Guterres avrebbe espresso cordoglio per la morte della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, e manifestato vicinanza al governo e al popolo iraniani. La telefonata si inserisce nel quadro dei continui sforzi regionali per attuare il memorandum tra Teheran e Washington - mediato da Islamabad - parallelamente alle discussioni sulla de-escalation in Libano e sulla sicurezza marittima nel Golfo.