Trump: "Lo stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran"

Dopo aver affermato che "con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare", il presidente americano Donald Trump, ha parlato nuovamente del conflitto in medio oriente. Il tycoon ha detto che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto venerdì a revocare quello che sarebbe stato un "attacco massiccio" contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, Trump ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere "sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale; sarebbe stato disastroso. Credo che il Paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile". Lo scopo "non è uccidere, ma avere un accordo".