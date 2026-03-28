Iran, nuovo attacco alla centrale nucleare di Bushehr | Israele: primo missile dallo Yemen dall'inizio della guerra

Continua la crisi mediorientale e nel mirino restano le strutture strategiche dell'Iran, mentre in risposta proseguono gli attacchi alle basi americane dell'area. L'ultima colpita è stata quella Sultan in Arabia Saudita. Un nuovo aggiornamento sul conflitto in corso arriva dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica. AIEA) ha dichiarato di essere stata informata dall'Iran di un nuovo attacco nell'area della centrale nucleare di Bushehr, il terzo incidente di questo tipo in 10 giorni. Teheran ha comunicato all'agenzia che non ci sono stati danni al reattore in funzione e nessuna fuoriuscita di radiazioni, e che l'impianto funziona normalmente. Da Israele, invece, la notizia del primo missile dallo Yemen dall'inizio della guerra.