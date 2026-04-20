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Iran, forze armate promettono vendetta al blocco della nave da parte degli Usa | Corre il prezzo del petrolio
La ripresa del dialogo di pace a Islamabad resta incerta. Petrolio alle stelle dopo il blitz contro l’imbarcazione
© Reuters
L'Iran promette di "rispondere presto" al sequestro da parte degli Usa di una nave cargo che stava tentando di forzare il blocco nel Golfo dell'Oman. Inoltre, è stata respinta l'ipotesi di un secondo round di colloqui di pace con gli Usa, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana Irna. L'assenza di Teheran dai colloqui è dovuta alle "richieste eccessive di Washington, alle aspettative irrealistiche, ai continui cambiamenti di posizione, alle ripetute contraddizioni e al blocco navale in corso".
L'Iran promette di "rispondere presto" al sequestro da parte degli Usa di una nave cargo che stava tentando di forzare il blocco nel Golfo dell'Oman. "Le forze armate della Repubblica islamica d'Iran reagiranno presto e adotteranno le misure di ritorsione contro quest'atto di pirateria armate e contro i militari americani", scrive su Telegram il portavoce dello Stato maggiore di Teheran accusando gli Usa di aver "violato il cessate il fuoco".
Il petrolio corre con la chiusura dello Stretto di Hormuz e il sequestro da parte degli Stati Uniti di una nave iraniana. Il Brent sale del 7,3% a 96,94 dollari al barile.