L'Iran promette di "rispondere presto" al sequestro da parte degli Usa di una nave cargo che stava tentando di forzare il blocco nel Golfo dell'Oman. Inoltre, è stata respinta l'ipotesi di un secondo round di colloqui di pace con gli Usa, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana Irna. L'assenza di Teheran dai colloqui è dovuta alle "richieste eccessive di Washington, alle aspettative irrealistiche, ai continui cambiamenti di posizione, alle ripetute contraddizioni e al blocco navale in corso".