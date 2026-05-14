Guerra in Iran, Rubio: "Arsenale passo preliminare di Teheran verso armi atomiche" | Aragchi vola in India per il vertice Brics

La Cina sta sfruttando la guerra in Iran per rafforzare il proprio vantaggio sugli Stati Uniti in campo militare, economico, diplomatico e informativo. E' quanto emerge da un'analisi riservata dell'intelligence statunitense, letta da due funzionari Usa e preparata questa settimana per il capo degli Stati maggiori riuniti, il generale Dan Caine. Ne dà conto il Washington Post. Il rapporto, prodotto dalla direzione intelligence dello Stato maggiore congiunto, ha suscitato preoccupazione al Pentagono per i costi geopolitici dello scontro tra Washington e Teheran, proprio mentre il presidente Usa Donald Trump è impegnato a Pechino in colloqui ad alta posta in gioco con il presidente cinese Xi Jinping. L'analisi usa il cosiddetto schema "Dime", che valuta la risposta cinese al conflitto in Iran attraverso quattro strumenti del potere statale: diplomatico, informativo, militare ed economico. Secondo il rapporto, dall'inizio della guerra contro l'Iran, il 28 febbraio, la Cina ha venduto armi ad alleati degli Stati uniti nel Golfo persico, mentre questi paesi faticavano a difendere basi militari e infrastrutture petrolifere dagli attacchi iraniani con missili e droni.