Guerra in Ucraina, Liguori: "Un capo quando è sconfitto sa dire basta"

"È assurdo che il passo avanti per le trattative lo abbiano fatto un paese islamico, un paese ebreo e il Papa, tre religioni monoteiste differenti da quella ortodossa che si sta scannando. Gli Stati non hanno fatto niente". A "Stasera Italia" il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, commenta il nuovo nulla di fatto nei negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina.

"Gli Stati dicono: andate avanti, e mandano armi - prosegue Liguori - quest'azione porterà altri morti". Il direttore poi aggiunge: "Un capo quando è sconfitto deve saper dire basta e arrendersi - dice - a me non entusiasma la controffensiva ucraina. Non sono dalla parte di Putin, ma qui bisogna prendere delle iniziative serie: bisogna trattare e bisogna riconoscere quando è il momento di arrendersi per salvare il proprio popolo".