Guerra in Ucraina, la storia di Svetlana: "La mia fuga da Mariupol"

Facevamo una vita abbastanza tranquilla avevamo un lavoro e un guadagno fisso

Svetlana

donna ucraina

Mariupol

Italia

Pisa

Zona Bianca

Mio marito è rimasto in Ucraina

non sono più riuscita a parlare con lui

: potevamo permetterci di andare in ferie e concederci anche qualche svago. Tutto questo oggi appartiene al passato". È il racconto ilunache è riuscita a scappare daprima che fosse troppo tardi. Adesso è in, ospite insieme alla famiglia di una struttura della Croce Rossa alle porte die ai microfoni di "" racconta: ", era da sua sorella ma adesso non so più come stiano le cose,".

La mattina del 24 febbraio, ci siamo svegliati alle cinque perché si sentivano delle esplosioni fortissime

a Mariupol ormai non c'era più luce e gas

, abbiamo acceso la tv e abbiamo capito che c'erano bombardamenti in tutta l'Ucraina. Fino all'ultimo non abbiamo voluto credere che stesse accadendo una cosa del genere". Svetlana racconta di essere rimasta nel centro della città fino al 7 marzo poi di essersi spostata in un'altra casa dove era ancora possibile poter accendere una stufa a legna per riscaldarsi,

Il 16 marzo, però, Svetlana insieme al padre, alla madre e a sua figlia hanno deciso di lasciare la città. "

Abbiamo saputo che c'era una strada dove non sparavano

- spiega la donna che aggiunge - abbiamo deciso di scommettere sulla fortuna, siamo partiti alle sei del mattino e proprio a quell'ora hanno iniziato a sparare dai sistemi missilistici e a bombardare dagli aerei. Dopo essere partiti abbiamo saputo che prima era stata bombardata la casa dei miei genitori, poi anche la mia", conclude.